الأخبار العالمية

أوكرانيا: حرائق في مصفاتي نفط في روسيا إثر قصفهما

حريق مصفاة نفط في كراسنودار
30 أغسطس 2025 17:12

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه قصف مصفاتي نفط في روسيا بطائرات مسيرة ليلا، فيما تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة.  
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصفاة نفط في منطقة "كراسنودار" ومصفاة "سيزران" في منطقة "سامارا" تعرضتا لهجوم.
وأضافت الأركان العامة أن النيران اندلعت في الموقعين.
وأكدت السلطات الإقليمية في كراسنودار أن حريقا في المصفاة اندلع جراء حطام المسيرة المتساقط، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء. وتم إخماد الحريق.    
وقال فياشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا الروسية إنه جرى صد هجوم بطائرة مسيرة على "شركة" غير محددة في سيزران، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.
وتبعد سيزران أكثر من 1200 كيلومتر شمال شرق كييف.   
وتقصف أوكرانيا، من حين لآخر، البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك استهداف العديد من المصافي. 

