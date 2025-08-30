الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اغتيال مسؤول أوكراني بارز سابق

الشرطة الأوكرانية تطوق مسرح الجريمة
30 أغسطس 2025 18:42

اغتيل أندريه باروبي، النائب البرلماني والمسؤول الأوكراني البارز السابق، بالرصاص في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، اليوم السبت، ويجري البحث عن القاتل.
وقال مكتب المدعي العام إن مسلحا أطلق عدة أعيرة نارية على باروبي، الذي شغل عدة وظائف سامية في أوكرانيا، مما أدى إلى مقتله على الفور. وأضاف أن المهاجم لاذ بالفرار وبدأت عملية لتعقبه ومطاردته.
وكان باروبي، البالغ 54 عاما، عضوا في البرلمان وشغل منصب رئيسه في الفترة من أبريل 2016 إلى أغسطس 2019. 
وكان أيضا سكرتيرا لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني من فبراير إلى أغسطس 2014.

  أندريه باروبي خلال جلسة أثناء رئاسته البرلمان الأوكراني (أرشيفية)
    أندريه باروبي خلال جلسة أثناء رئاسته البرلمان الأوكراني (أرشيفية)

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى "قتل مروع للنائب وهو شخصية سياسية بارزة، ترأس البرلمان الأوكراني من عام 2016 حتى عام 2019".
وأضاف زيلينسكي، الذي قدم تعازيه لأسرة باروبي "تشارك كل القوات والوسائل اللازمة في التحقيق والبحث عن القاتل".
وذكرت وسائل إعلام أن النائب أصيب بعدة طلقات نارية حوالي الساعة 12 ظهرا (0900 بتوقيت جرينتش) ولقي حتفه على الفور متأثرا بجراحه.
وذكر تقرير أن عاملا في إحدى خدمات التوصيل يستقل دراجة أطلق عدة رصاصات على السياسي. ولم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا.
وذكر زيلينسكي أن التحقيق في الجريمة والبحث عن الجاني ما زالا مستمرين.
وقال، في وقت لاحق "للأسف، تم التخطيط للجريمة بعناية"، بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
ولم يعط المسؤولون أي إشارة، حتى الآن، عما إن كان لمقتله أي صلة مباشرة بالأزمة في أوكرانيا.
وفي عام 2014، نجا باروبي من محاولة اغتيال باستخدام قنبلة يدوية، وفق وسائل إعلام أوكرانية.

المصدر: وكالات
