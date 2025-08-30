الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الروسي يعرض بيانات عن جبهة القتال

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
30 أغسطس 2025 18:54

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم السبت، إن القوات الروسية تشن هجمات مستمرة على امتداد كامل خط الجبهة تقريبا في أوكرانيا، ولديها "المبادرة الاستراتيجية".
وأكد جيراسيموف لنوابه، في خطاب نشرته وزارة الدفاع "تواصل القوات المشتركة شن هجمات بلا هوادة على امتداد كل خط الجبهة تقريبا. في الوقت الحالي، تملك القوات الروسية المبادرة الاستراتيجية بالكامل".
وقال جيراسيموف إن روسيا تسيطر الآن على 99.7 بالمئة من منطقة لوجانسك الأوكرانية و79 بالمئة من منطقة دونيتسك و74 بالمئة من منطقة زابوريجيا و76 بالمئة من منطقة خيرسون.
وقال إن روسيا سيطرت منذ مارس على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا وعلى 149 قرية.
من جختها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على قرية "كوميشوفاخا" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن القوات نفذت ضربات ناجحة بأسلحة عالية الدقة على منشآت صواريخ وطيران أوكرانية، بالإضافة إلى مطارات عسكرية في البلاد.

المصدر: وكالات
