الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات الإصابات جراء انقلاب قطار في مصر

انقلاب قطار في مصر
30 أغسطس 2025 19:56

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات، اليوم السبت، في مصر إثر خروج 7 عربات من قطار ركاب، قادم من الإسكندرية متجها إلى مطروح، عن القضبان.
وأفادت وزارة الصحة والسكان بأن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، يتابع تداعيات الحادث الذي وقع في محافظة مطروح، في شمال غرب  البلاد.
وأوضحت الوزارة أن 94 شخصا أصيبوا في الحادث وأن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 آخرين إلى مستشفى رأس الحكمة، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة والدفع بأطقم طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.
كانت حصيلة أولية أفادت بإصابة 54 شخصا.
وتواصل الفرق الطبية تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: وام
قطار
مطروح
مصر
