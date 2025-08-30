الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كالاس: الاتحاد الأوروبي يدرس الاستفادة من أموال روسيا المجمدة

كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
30 أغسطس 2025 20:20

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن على التكتل النظر في جميع "السبل الممكنة" لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتعزيز دعمه لأوكرانيا.
وقالت كالاس، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، إن"من الضروري استكشاف جميع السبل الممكنة مع تقليل المخاطر المحتملة".
وجُمدت أصول الدولة الروسية في الخارج بعد بدء أزمة أوكرانيا في فبراير 2022. والجزء الأكبر من هذه الأصول والمقدر بنحو 210 مليارات يورو، موجود في بلجيكا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي البداية، قررت الدول السبع والعشرون استخدام عائدات هذه الأصول والبالغة عدة مليارات يورو سنويا، لتسليح أوكرانيا.
وبعد أشهر من المناقشات، اتفق قادة مجموعة السبع في أكتوبر 2024 على استخدام الفؤائد المتأتية من الأصول الروسية لتأمين قرض لأوكرانيا، بقيمة 45 مليار يورو في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.
لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترى الآن أنه يجب الذهاب أبعد من ذلك، حتى أن بعضها يفضل استخدام رأس المال بدلا من مجرد الفوائد.
وفي المقابل، أبدت دول أخرى تحفظها، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى أن مصادرة هذه الأصول ستواجه عقبات قانونية وقد تهدد بزعزعة استقرار اليورو من خلال عزوف مستثمرين أجانب في المستقبل.
وتنظر دول التكتل في عدد من الحلول المطروحة، من بينها مقترح لليتوانيا يتمثل في اعتبار الأصول المصادرة قرضا لأوكرانيا لتمويل تعويضات أضرار الأزمة.

أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
«المركزي الروسي» يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة
المصدر: آ ف ب
كايا كالاس
أموال مجمدة
روسيا
أوكرانيا
