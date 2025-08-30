الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات تخلف قتلى وجرحى وأضرارا في أفغانستان

آثار فيضانات في أفغانستان
30 أغسطس 2025 21:47

أسفرت الفيضانات عن مقتل خمسة أشخاص في ولاية ننكارهار الأفغانية وإصابة ثمانية آخرين وتضرر سدود وطرق وآلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية.
وقال مسؤول محلي في ننكارهار إن الأمطار الغزيرة، التي تساقطت مؤخرا، تسببت في فيضانات وألحقت أضرارا بسدود الري والطرق السريعة والأراضي الزراعية.
كما شهدت الولايات الشرقية من أفغانستان، بما في ذلك خوست وكونار وميدان وردك أيضا عواصف قوية وفيضانات عارمة في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في دمار واسع النطاق.
ومازالت أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، حيث تواجه عواصف متكررة وأمطارا مدمرة وفيضانات مميتة تهدد سبل العيش في المناطق الريفية والحضرية.
وحذرت منظمات إنسانية مرارا من أنه بدون استثمار عاجل في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية فإن مثل هذه الكوارث ستشتد، مما يعرض حياة المزيد من الأشخاص والأمن الغذائي للخطر.  

أخبار ذات صلة
قتلى جراء الفيضانات في إقليم جامو وكشمير الهندي
باكستان: تحذيرات من سيول تهدد مدينتين بعد ارتفاع منسوب سد
المصدر: د ب أ
أفغانستان
فيضانات
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©