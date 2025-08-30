الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وزير خارجية فرنسا يجري مباحثات في غرينلاند

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو
30 أغسطس 2025 22:01

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، غرينلاند المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين هناك.
تأتي الزيارة بدعوة من نظيرته هناك فيفيان موتزفيلدت.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بأنّ "هذه الزيارة ستتيح تسليط الضوء على عمق صداقتنا الثنائية وإظهار تضامن فرنسا مع الدنمارك وغرينلاند وشعب غرينلان".
وفي "نوك" عاصمة غرينلاند، سيزور بارو السفينة العسكرية الفرنسية BSAM Garonne.
والأحد، يلتقي نظيرته فيفيان موتزفيلدت ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، قبل عقد مؤتمر صحافي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار غرينلاند في منتصف يونيو الماضي، للتعبير عن التضامن الأوروبي مع شعبها. 

المصدر: آ ف ب
غرينلاند
فرنسا
جان نويل بارو
