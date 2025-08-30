الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

النرويج: انهيار أرضي يجرف طريقا وخط سكك حديد

انهيار أرضي في النرويج
30 أغسطس 2025 22:12

جَرَف انهيار أرضي في غرب النرويج جزءا من طريق سريع وخطا للسكك الحديد يبلغ طوله عشرات الأمتار، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخص، حسبما أفادت السلطات.
وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام نرويجية، وجود حفرة ضخمة تعبر الطريق السريع E6 وخط السكك الحديد الذي يمتد على طول الطريق في "ليفانجر"، حيث وقع الانهيار الأرضي.
وقالت شرطة منطقة "ترونديلاغ"، في بيان، إنّ رجلا دنماركيا كان يعمل في الموقع، بات في عداد المفقودين ويرجح أنه توفي.

مدرب إيطاليا يستدعي تونالي وسكاماكا
زيلينسكي: اجتماع أميركي أوكراني هذا الأسبوع

وأخلي منزلان بالقرب من موقع الانهيار الأرضي.
وقالت الشركة العامّة المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للسكك الحديد النرويجية لشبكة "ان آر كاي" التلفزيونية، إنها تقوم بأعمال لتثبيت التربة على طول الخط.
ولكنّها أضافت أنّ من السابق لأوانه الجزم بأن هذا العمل قد يكون سبب حدوث الانهيار الأرضي.
كذلك نقلت "ان آر كاي" عن خبراء قولهم إنّ تربة هذا الموقع تتكون في معظمها من الطين، ما قد يتسبب بمثل هذه الظواهر.

المصدر: وكالات
النرويج
انهيار أرضي
