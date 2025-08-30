الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة مستحيل

فلسطينيون يتجمعون إثر غارة على قطاع غزة
30 أغسطس 2025 22:47

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إن إخلاء جماعيا لمدينة غزة أمر "مستحيل"، في وقت تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية حول المدينة.
وأكدت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان "من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لـ(سكان) مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية".
ووصفت خطط الإجلاء بأنها "ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب بل لا يمكن فهمها".
وغادر آلاف السكان المدينة الواقعة في شمال القطاع.
وتقدّر الأمم المتحدة أنّ عدد سكّان محافظة غزة، التي تضم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يصل إلى نحو مليون نسمة.
وحذّرت سبولياريتش من أنّ إخلاء كبرى مدن القطاع "سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لن يتمكّن أي جزء من قطاع غزة من استيعابه".
ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية ويستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق على مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، بعدما أكد الأربعاء أنّ إخلاءها من سكانها "أمر لا مفر منه".
يأتي ذلك فيما تكثّفت العمليات العسكرية، اليوم السبت، في محيط المدينة.

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
«الصليب الأحمر»: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة
المصدر: وكالات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
قطاع غزة
غزة
إخلاء
