الأخبار العالمية

وفد من الكونجرس الأميركي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري

أرشيفية
31 أغسطس 2025 02:42

القاهرة (الاتحاد)

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، إلى معبر رفح البري بالجانب المصري، وتفقد مخازن المساعدات.  وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن «هذه الزيارة تأتي في ظل تعنت إسرائيلي مستمر يمنع دخول المساعدات، حيث تتكدس أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في المراكز اللوجستية، وتتلف الأغذية والمستلزمات بسبب التأخير». 
من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، أن الجانب المصري من معبر رفح لم يغلق أبداً، كما أكد الجاهزية الكاملة لإدخال آلاف الشاحنات بمجرد إزالة المعوقات الإسرائيلية.  وقال مجاور: إن «أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في المراكز اللوجستية تنتظر دخول قطاع غزة»، مشيراً إلى أن الأغذية تتلف بسبب منع إسرائيل دخولها إلى غزة. 
وشدد المحافظ على أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق حل الدولتين، مؤكداً أن التوترات الإقليمية الحالية تتطلب تحركاً دولياً جاداً لإيجاد حلول عادلة ودائمة تضمن الأمن والرخاء في المنطقة. وعن استقبال المصابين، أوضح مجاور أن مصر تواصل تقديم الخدمات الطبية للمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة. 
وضم الوفد الأميركي السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية والاهتمامات، والسيناتور جيف ميركلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وعدداً من مساعديهما، بالإضافة إلى أنا نيكولسكايا ونيكو فيلز، عضوي مفوضية الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، ووفد من السفارة الأميركية في القاهرة.

