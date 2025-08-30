الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة خارج المدارس للعام الثالث

طفل فلسطيني في غزة يجلس قرب موقع إعداد الطعام بمدينة رفح (أرشيفية)
31 أغسطس 2025 02:42

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن 660 ألف طفل في قطاع غزة خارج مقاعد الدراسة للعام الثالث على التوالي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 23 شهراً. وأضافت «الأونروا»، في بيان، أن «الحرب في غزة هي حرب على الأطفال ويجب أن تتوقف، يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات». وأكدت حق الأطفال في التعلم، موضحة أن هناك 660 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة للسنة الثالثة على التوالي بسبب الحرب. وتابعت الوكالة الأممية: «في غزة، الأطفال مهددون بأن يصبحوا جيلاً ضائعاً».
ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للأطفال بالعودة إلى مدارسهم وحياتهم.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية افتتاح العام الدراسي الجديد بالضفة الغربية مطلع سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن قطاع غزة يضم نحو 700 ألف طالب مع وقف التنفيذ بعد عامين من الحرمان والاستهداف.
وأشارت إلى أن 70 ألف طالب حرموا من التقدم لمرحلة الثانوية العامة على مدى عامين دراسيين.
ومنذ بدء الحرب، قتلت إسرائيل في قطاع غزة أكثر من 17 ألفاً و85 طالباً مدرسياً، وما يزيد على ألف و261 طالباً جامعياً، وأصابت أكثر من 25 ألفاً و213 طالباً مدرسياً، وألفين و671 طالباً جامعياً، وفق أحدث إحصائيات الوزارة للفترة بين 7 أكتوبر 2023 و26 أغسطس 2025.

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
«الصليب الأحمر»: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة
الأونروا
اللاجئين الفلسطينيين
الأطفال
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©