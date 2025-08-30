الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر تدعو أوروبا لدفع إسرائيل للتجاوب مع الهدنة

فلسطينيون داخل مبنى تعرض لقصف إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
31 أغسطس 2025 02:42

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، أهمية اتخاذ خطوات أوروبية محددة وفعالة لدفع إسرائيل نحو التجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من بايبا برازي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان للخارجية المصرية. 
ودار نقاش بين الوزيرين حول التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث تناولت الوزيرة برازي مجريات الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد بالدنمارك، كما قدم الوزير عبد العاطي من جانبه عرضاً متكاملاً لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى إنهاء المعاناة في غزة، وضمان نفاذ المساعدات، مبرزاً التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة والمجاعة التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني. وشدد عبد العاطي في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وفي طليعته الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياته لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، ودفعها للتوقف عن التوسع في عملياتها العسكرية، والتوقف فوراً عن استخدام التجويع كسلاح، مشيراً إلى آليات الاتحاد الأوروبي التي يمكن تفعيلها.

