الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر»: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى مدمر في منطقة الرمال بمدينة غزة (أ ف ب)
31 أغسطس 2025 02:42

غزة (الاتحاد)

نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أمس، بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيداً للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.
وقالت سبولياريتش في بيان: «من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية»، واصفة خطط الإجلاء بأنها «ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها».
وأضافت: «عملية إجلاء كهذه ستؤدي إلى حركة انتقال سكان هائلة لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابها نظراً إلى حجم الدمار اللاحق بالمنشآت المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والملاجئ والرعاية الطبية».
 وتقدّر الأمم المتحدة أنّ عدد سكّان محافظة غزة التي تضم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يصل إلى نحو مليون نسمة.
وقالت سبولياريتش: إن أي أمر بالإخلاء «سيفرض على مدنيين يعانون أساساً من صدمة ناجمة عن القتال المتواصل منذ أشهر، ويخافون مما ستحمل إليهم الأيام المقبلة».
وأشارت إلى أن «الكثيرين يعجزون عن تلبية أوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعاً وهم مرضى ومصابون أو يعانون إعاقات جسدية»، مشددة على أن «كل المدنيين مشمولون بالقانون الدولي الإنساني، أغادروا أم بقوا في المكان، ويجب أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم».
وذكّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «القانون الدولي الإنساني يفترض أنه عند إصدار أوامر إخلاء، ينبغي أن تبذل إسرائيل كلّ ما في وسعها لتأمين ظروف لائقة للمدنيين من ملجأ ونظافة صحية ورعاية صحية وسلامة وغذاء، ولضمان عدم فصل العائلات».
غير أنه «يتعذّر استيفاء هذه الشروط حالياً في غزة، ما يجعل أيّ إخلاء غير قابل للتنفيذ، وأيضاً غير مفهوم في الظروف الراهنة»، بحسب سبولياريتش.
وجدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات على نطاق واسع إلى القطاع. وحذرت من أن أيّ تصعيد إضافي للنزاع لن يؤدّي سوى إلى مزيد من القتلى والدمار والنزوح.

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة
الصليب الأحمر
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©