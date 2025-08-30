الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
31 أغسطس 2025 02:43

غزة (الاتحاد)

صعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حول مدينة غزة، منهياً توقفاً مؤقتاً لإطلاق النار هناك كان يسمح بتسليم المساعدات، فيما سقط عشرات الضحايا جراء قصف عنيفة، استهدف مختلف مناطق القطاع، وشمل مخبزاً وخياماً للنازحين. وتمضي إسرائيل قدماً في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بدءاً بمدينة غزة، بعد ما يقارب من 23 شهراً من اندلاع الحرب.
وتصاعدت حدة الهجوم على مدينة غزة تدريجياً خلال الأسبوع المنصرم، وقالت إسرائيل إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 7 جنود أصيبوا جرّاء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً واحداً أصيب بجروح متوسطة، بينما أصيب الستة الآخرون بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع خلال الليل.
وأضافت أن 5 من الجنود الستة ذوي الإصابة الطفيفة تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.
بدوره، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، أن نحو مليون شخص في شمال قطاع غزة، يواجهون أخطار النزوح، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، وتصنيفه المدينة «منطقة قتال خطرة». وأضاف «أوتشا» في بيان: «قرار إسرائيل تصنيف مدينة غزة كمنطقة قتال خطرة سيضاعف المخاطر على حياة السكان، ويعوق وصول عمال الإغاثة، وقدرتهم على تقديم الدعم».
وفي السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 1500 مبنى سكني دمره الجيش الإسرائيلي بالكامل في حي الزيتون منذ مطلع أغسطس الجاري.
وأضاف الدفاع المدني، في بيان له، أن لجنة حقوق الإنسان قامت بزيارة مقر الدفاع المدني في محافظة خان يونس، وذلك لأخذ إفادات عدد من المصابين من طاقم الدفاع المدني الناجين من مجزرة مجمع ناصر الطبي، والاستماع إلى شهاداتهم حول ما تعرضوا له من استهداف مباشر خلال أداء واجبهم الإنساني.
وأعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، وصول 66 ضحية و345 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والقصف المكثف على مدن وأحياء القطاع.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بمقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين، بمجزرة إسرائيلية جراء استهداف الطائرات الحربية تجمعاً لخيام النازحين قرب مسجد أبو بكر الصديق بحي النصر غربي مدينة غزة. 
وأضافت أن 5 أشخاص ارتقوا وآخرين أصيبوا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب وادي غزة، وسط القطاع، مشيرة إلى مقتل 4 وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مخبزاً في حي النصر غربي مدينة غزة، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقالت السلطات الصحية: إن حصيلة العدوان ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63371 قتيلاً و159835 إصابة. وأضافت أن عدد ضحايا المساعدات الإنسانية الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية بلغ 15 قتيلاً و206 إصابات؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 2218 قتيلاً، وأكثر من 16434 إصابة.

أخبار ذات صلة
«الصليب الأحمر»: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة
10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في غزة
الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©