بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية والروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين اليوم الأحد، وذلك لحضور قمة أمنية إقليمية.



وفي هذه الزيارة النادرة التي تستمر أربعة أيام إلى جارة روسيا وأكبر شريك تجاري لها.



وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) في تقريره عن وصول بوتين إن العلاقات بين الصين وروسيا في "أفضل حالاتها في التاريخ"، إذ أصبحت "الأكثر استقراراً ونضجاً وأهمية استراتيجية بين الدول الكبرى".



ويستضيف الرئيس شي جين بينغ حوالي 20 من قادة العالم في تيانجين، من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.