الرئيس الإندونيسي يردّ على الاحتجاجات العنيفة

ندد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد، بالاحتجاجات العنيفة المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، مضيفا أنها ترقى إلى "الخيانة والإرهاب".

وقال، في كلمة ألقاها من القصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا "يجب احترام وحماية الحق في التجمع السلمي. لكن لا يمكننا إنكار وجود دلائل على أعمال غير مشروعة، لا بل تخالف القانون وترقى إلى الخيانة والإرهاب".

بدأت الاحتجاجات، الاثنين الماضي، وشملت مدنا رئيسية في إندونيسيا بما فيها العاصمة، بعد انتشار فيديو يظهر مركبة للشرطة تصدم دراجة نارية للأجرة في جاكرتا.

وتعهد الرئيس بإجراء تحقيق "شفاف" في مقتل الشاب البالغ 21 عاما، بينما أُوقف سبعة من عناصر الشرطة.

وهذه الاحتجاجات هي الأكبر والأعنف منذ تولي برابوو سوبيانتو الرئاسة.

قضى ثلاثة أشخاص على الأقل بحريق أشعله متظاهرون ليل الجمعة إلى السبت في مبنى مجلس محلي في "ماكاسار"، كبرى مدن جزيرة سولاويسي الواقعة شرقا.