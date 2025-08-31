الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يوجه اتهاما إلى أوروبا بشأن أزمة أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
31 أغسطس 2025 16:42

قال الكرملين إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لمراسلي وسائل إعلام، أن أطرافا في أوروبا تواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.
وأضاف بيسكوف "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة".
وقال أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي، يوم الجمعة، إن الجيش الروسي سرّع وتيرة تقدمه في أوكرانيا، حيث أصبح يسيطر على ما بين 600 إلى 700 كيلومتر مربع شهريا مقارنة مع 300 إلى 400 كيلومتر مربع في بداية العام.

أخبار ذات صلة
روسيا تتهم أوروبا بعرقلة جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
«تريندز» يستعرض أوجه التعاون مع «المبادرات الاستراتيجية» الروسية
المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
السلام
القوى الأوروبية
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©