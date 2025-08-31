الكرملين يوجه اتهاما إلى أوروبا بشأن أزمة أوكرانيا

قال الكرملين إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لمراسلي وسائل إعلام، أن أطرافا في أوروبا تواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة".

وقال أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي، يوم الجمعة، إن الجيش الروسي سرّع وتيرة تقدمه في أوكرانيا، حيث أصبح يسيطر على ما بين 600 إلى 700 كيلومتر مربع شهريا مقارنة مع 300 إلى 400 كيلومتر مربع في بداية العام.