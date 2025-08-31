الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انطلاق أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون

صورة جماعية للقادة المشاركين في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
31 أغسطس 2025 16:57

انطلقت في مدينة تيانجين في شمال الصين، اليوم الأحد، أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور نحو 20 من زعماء العالم.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استضافته القمة، إن منتدى الأمن التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون على عاتقه "مسؤولية أكبر" الآن في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تعزيز التنمية والازدهار في الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله، خلال مأدبة على شرف الضيوف، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون الحالية تضطلع بمهمة هامة تتمثل في بناء التوافق بين جميع الأطراف وتحفيز العزم في مجالات التعاون.
يشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيرهم.

