البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى الحد من "وباء الأسلحة"

دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى الحد من "وباء الأسلحة"، معربا عن أسفه لـ "العدد الهائل من الأطفال القتلى والجرحى" في العالم، خلال صلاة في الفاتيكان.

وقال باللغة الإنكليزية "نشمل في صلواتنا عددا لا يحصى من الأطفال الذين يسقطون بين قتيل وجريح كل يوم في جميع أنحاء العالم. نتضرع إلى الله ليُنهي وباء الأسلحة، الثقيلة أو الصغيرة، التي تلوث عالمنا".

وحثّ البابا خصوصا على "عدم الاستسلام للامبالاة" حيال الأزمة في أوكرانيا، مجددا "الدعوة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري والالتزام الجاد بالحوار".

وأضاف "حان الوقت ليتخلى المسؤولون عن منطق السلاح وينخرطوا في مسار التفاوض والسلام، مع دعم من المجتمع الدولي".

كذلك، تحدث البابا الأميركي عن إطلاق النار الذي وقع الأربعاء خلال قداس في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، والذي أدى إلى مقتل طفلين.