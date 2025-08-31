الهند تتعهد بتعزيز العلاقات مع الصين

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده ملتزمة بتحسين العلاقات مع بكين خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، بحث خلاله الطرفان ضرورة تعزيز علاقات التجارة والاستثمار.

ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. ويشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط في استعراض لتضامن دول الجنوب العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية عن الاجتماع، في بيان نقلا عن مودي، إن الهند والصين تسعيان إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، وإن علاقاتهما ينبغي عدم النظر إليها من منظور دولة ثالثة.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

وأضافت الوزارة أن مودي شدد على خفض العجز التجاري للهند مع الصين وتوسيع نطاق التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية، ومن بينها الإرهاب وممارسات التجارة العادلة.

وذكر البيان الهندي أن الزعيمين ناقشا أيضا توسيع القواسم المشتركة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات مثل الإرهاب والتجارة العادلة في المنتديات متعددة الأطراف.

وفي مقطع مصور على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي على منصة "إكس"، قال مودي لشي خلال الاجتماع "نحن ملتزمون بتطوير علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل والثقة والتفاعل".