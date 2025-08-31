الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تتعهد بتعزيز العلاقات مع الصين

مباحثات بين الرئيس الصيني شي ورئيس الوزراء الهندي مودي
31 أغسطس 2025 18:57

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده ملتزمة بتحسين العلاقات مع بكين خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، بحث خلاله الطرفان ضرورة تعزيز علاقات التجارة والاستثمار.
ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. ويشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط في استعراض لتضامن دول الجنوب العالمي.
وقالت وزارة الخارجية الهندية عن الاجتماع، في بيان نقلا عن مودي، إن الهند والصين تسعيان إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، وإن علاقاتهما ينبغي عدم النظر إليها من منظور دولة ثالثة.

أخبار ذات صلة
تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في الهند
الرئيس الصيني يفتتح قمة منظمة شنغهاي للتعاون
  • الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
    الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

وأضافت الوزارة أن مودي شدد على خفض العجز التجاري للهند مع الصين وتوسيع نطاق التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية، ومن بينها الإرهاب وممارسات التجارة العادلة.
وذكر البيان الهندي أن الزعيمين ناقشا أيضا توسيع القواسم المشتركة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات مثل الإرهاب والتجارة العادلة في المنتديات متعددة الأطراف.
وفي مقطع مصور على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي على منصة "إكس"، قال مودي لشي خلال الاجتماع "نحن ملتزمون بتطوير علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل والثقة والتفاعل".

المصدر: رويترز
الصين
الهند
تعزيز العلاقات
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©