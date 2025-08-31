المستشار الألماني يدلي بتوقعاته بشأن مدة أزمة أوكرانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تدوم الأزمة في أوكرانيا طويلا نظرا لأن الحروب عادة ما تنتهي بهزيمة عسكرية أو استنزاف اقتصادي، وهما احتمالان لا بوادر لهما حتى الآن.

وأفاد ميرتس، في مقابلة مع قناة "زد.دي.أف" التلفزيونية الألمانية "أعد نفسي لاستمرار هذه الحرب لفترة طويلة".

وأضاف أن هناك جهودا تبذل من خلال مبادرات دبلوماسية مكثفة لوضع حد للأزمة في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يمكن أن يحدث "على حساب استسلام أوكرانيا"، مضيفا "هذا ليس خيارا".

وأحجم ميرتس عن التطرق، خلال المقابلة، إلى احتمال نشر قوات ألمانية في أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

كانت الرئاسة الروسية قالت، في وقت سابق اليوم الأحد، إن القوى الأوروبية تعرقل جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا إلى أن تلمس علامات حقيقية على استعداد كييف للسلام.