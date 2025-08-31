الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسؤول أميركي: "متفائل" بأن تبقي المحكمة العليا الرسوم الجمركية

بيتر نافارو
31 أغسطس 2025 21:02

أعرب أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تفاؤله إزاء قرار المحكمة العليا المنتظر بشأن الرسوم الجمركية بعدما اعتبرت محكمة استئناف أنها غير قانونية.
وقضت محكمة استئناف فدرالية، الجمعة، بأن الرئيس الأميركي لا سلطة لديه لفرض قسم كبير من الرسوم على المنتجات المستوردة والتي أعلنها ترامب منذ عودته إلى المنصب في يناير.
لكن الرسوم الجمركية تبقى سارية حتى تتخذ المحكمة العليا قرارا نهائيا بشأنها.
وقال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن القرار الذي اتخذته غالبية سبعة قضاة مقابل أربعة، مدفوع سياسيا.
ووصف القضاة بأنهم "سياسيون في رداء أسود".
كما اعتبر نافارو أن الحجج المضادة التي قدمها بعض القضاة "قوية للغاية".
وأضاف "أعتقد أن هذا يوفر خريطة طريق واضحة للغاية تظهر كيف يمكن أن تحكم المحكمة العليا لصالحنا بالتأكيد".
وينص قرار محكمة الاستئناف، من بين أمور أخرى، على أن رئيس الولايات المتحدة لا يستطيع فرض رسوم جمركية على جميع الواردات تقريبا بدون سقف زمني.
وتابع بيتر نافارو "لم نقل أبدا إن هذه الإجراءات ستكون دائمة".
وقال أيضا "نحن متفائلون للغاية"، معتبرا أنه "إذا خسرنا هذه القضية... فستكون نهاية الولايات المتحدة".
ولجأت إلى محكمة الاستئناف ولايات ديمقراطية وائتلاف شركات صغيرة.

المصدر: آ ف ب
