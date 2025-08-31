الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

القضاء الأميركي يوقف ترحيل أطفال لا أقارب معهم

أطفال مهاجرون في أميركا (أرشيفية)
31 أغسطس 2025 21:14

أصدرت قاضية اتحادية أميركية، اليوم الأحد، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل 10 أطفال مهاجرين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى غواتيمالا بعد أن قال ​​محامون إن عمليات الترحيل تنتهك القوانين الأميركية.
جاء هذا الحكم عقب شكوى قدمها المركز الوطني لقانون الهجرة، وهي جماعة مناصرة للمهاجرين، في الساعات الأولى من الصباح نيابة عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما.
وأمرت سباركل سوكنانان، قاضية المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، الإدارة الأميركية بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ودعت إلى عقد جلسة عاجلة في منتصف اليوم، قائلة إن الأطفال في طور الترحيل على ما يبدو.
وذكر ثلاثة مسؤولين أميركيين، أحدهم في منصبه واثنان سابقان، أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا يسمح بترحيل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، على أن تبدأ عمليات الترحيل مطلع هذا الأسبوع.
وكانت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية أول من أورد هذه الخطط يوم الجمعة.
يصنف الأطفال المهاجرون، الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون وجود أحد الوالدين أو ولي أمرهم، على أنهم غير مصحوبين بذويهم، ويرسلون إلى ملاجئ تديرها الحكومة الاتحادية حتى يتسنى إسكانهم مع إحدى العائلات أو في دار رعاية، وهي عملية منصوص عليها في القانون الاتحادي.

المصدر: رويترز
