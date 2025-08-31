الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

فون دير لاين تزور حدود بولندا مع بيلاروسيا صحبة دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي
31 أغسطس 2025 22:28

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العواصم الأوروبية تعمل على وضع "خطط دقيقة للغاية" لنشر قوات عسكرية محتملة في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأضاف فرن دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت اليوم الأحد، أن تلك الضمانات الأمنية  ستحظى بدعم كامل من القدرات الأميركية.
وأوضحت "طمأننا الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب بأنه سيكون هناك وجود أميركي كجزء من الخطة الاحتياطية"، مضيفةً أن "هذا كان واضحًا جدًا وتم التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا".
وذكر تقرير الصحيفة أن من المقرر أن يشمل النشر عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية، مدعومة بمساعدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة التحكم والقيادة والاستخبارات والمراقبة، مضيفًا أن هذا الترتيب تم الاتفاق عليه في اجتماع بين الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار القادة الأوروبيين الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يجتمع القادة الأوروبيون، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته وفون دير لاين في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت "فاينانشال تايمز" نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الخطط.

أخبار ذات صلة
12 % من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من التلوث في مناطقهم
روسيا تتهم أوروبا بعرقلة جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
ضمانات أمنية
أوكرانيا
قوات عسكرية
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©