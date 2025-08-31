الاتحاد الأوروبي: لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العواصم الأوروبية تعمل على وضع "خطط دقيقة للغاية" لنشر قوات عسكرية محتملة في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الأزمة.

وأضاف فرن دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت اليوم الأحد، أن تلك الضمانات الأمنية ستحظى بدعم كامل من القدرات الأميركية.

وأوضحت "طمأننا الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب بأنه سيكون هناك وجود أميركي كجزء من الخطة الاحتياطية"، مضيفةً أن "هذا كان واضحًا جدًا وتم التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا".

وذكر تقرير الصحيفة أن من المقرر أن يشمل النشر عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية، مدعومة بمساعدة من الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة التحكم والقيادة والاستخبارات والمراقبة، مضيفًا أن هذا الترتيب تم الاتفاق عليه في اجتماع بين الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار القادة الأوروبيين الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يجتمع القادة الأوروبيون، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته وفون دير لاين في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت "فاينانشال تايمز" نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الخطط.