الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالا على حدود أفغانستان وباكستان

زلزال
31 أغسطس 2025 23:57

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالا بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر على حدود باكستان وأفغانستان.
وقال المركز، في منشور على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الزازال سجل في "الساعة 23:17، الموافق 31/08/2025 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".
ولقي طفلان حتفهما عندما انهار سقف منزلهما جراء الزلزال، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.
وقالت السلطات، في بيان، إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا.
من جانبه، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزالا قوته ست درجات وهز منطقة جنوب شرق أفغانستان.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال ضرب منطقة في شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان. وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار الأفغانية.
وأفاد مراسلون صحفيون بأن الزلزال هز المباني من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الواقعة على مسافة نحو 370 كيلومترا لثوان.
تتعرض أفغانستان، بشكل متكرر للزلازل، وخاصة في سلسلة جبال "هندوكوش"، قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

الإمارات تتضامن مع أفغانستان وتعزّي في ضحايا الزلزال
مصرع 622 شخصاً وإصابة 1500 جراء زلزال ضرب أفغانستان
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
أفغانستان
