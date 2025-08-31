روسيا تتهم أوروبا بعرقلة جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

موسكو (الاتحاد، وكالات)



قال الكرملين: إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية: إن «حزب الحرب الأوروبي يواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا».

وأضاف بيسكوف: «نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة».

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا.

وكتب زيلينسكي عبر منصة «إكس»، بعد اجتماع مع قائد الجيش، الجنرال أولكسندر سيرسكي: «سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا، القوات والموارد جاهزة، وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق».

وكانت أوكرانيا شنت، في يونيو الماضي، هجوماً بعشرات الطائرات المسيّرة، أطلقت عليه اسم «شبكة العنكبوت»، مستهدفة 4 قواعد جوية عسكرية داخل العمق الروسي.