الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تتهم أوروبا بعرقلة جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

رجل إطفاء أوكراني في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
1 سبتمبر 2025 02:18

موسكو (الاتحاد، وكالات)

قال الكرملين: إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية: إن «حزب الحرب الأوروبي يواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا».
وأضاف بيسكوف: «نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة».
وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا.
وكتب زيلينسكي عبر منصة «إكس»، بعد اجتماع مع قائد الجيش، الجنرال أولكسندر سيرسكي: «سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا، القوات والموارد جاهزة، وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق».
وكانت أوكرانيا شنت، في يونيو الماضي، هجوماً بعشرات الطائرات المسيّرة، أطلقت عليه اسم «شبكة العنكبوت»، مستهدفة 4 قواعد جوية عسكرية داخل العمق الروسي.

أخبار ذات صلة
«تريندز» يستعرض أوجه التعاون مع «المبادرات الاستراتيجية» الروسية
انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال أغسطس
روسيا
الرئيس الأميركي
أوكرانيا
دونالد ترامب
موسكو
دميتري بيسكوف
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©