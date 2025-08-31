الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تفجير 80 «روبوتاً مفخخاً» بين الأحياء السكنية خلال 21 يوماً

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
1 سبتمبر 2025 02:17

غزة (الاتحاد)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس: إن الجيش الإسرائيلي فجر أكثر من 80 «روبوتاً مفخخاً» بين الأحياء السكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أن «جيش الاحتلال فجر أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة خلال عملياته البرية ضد السكان والأحياء المدنية، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة».
وأضاف أن «أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري، مؤكدين صمودهم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية».
وفي سياق آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أمس، إنه سيتم استهداف قادة «حماس» في الخارج، وذلك في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي مقتل الناطق باسم الجناح العسكري للحركة في غزة.

