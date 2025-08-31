الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

عشرات السفن تبحر من برشلونة ضمن أسطول «الصمود العالمي» دعماً لغزة

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أرشيفية)
1 سبتمبر 2025 02:17

مدريد (وكالات)

انطلقت من إسبانيا، أمس، عشرات القوارب المحملة بالمساعدات الطبية والإنسانية باتجاه قطاع غزة ضمن إطار مبادرة أسطول «الصمود العالمي» التضامنية الدولية لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع.
ويشارك في المبادرة متطوعون وناشطون ومنظمات من 44 دولة وعدد كبير من الشخصيات البارزة والعديد من الصحفيين والأطباء الذين خضعوا لتدريبات مكثفة للتمكن من السفر على متن السفن. ومن المتوقع أن تنطلق أكثر من 30 سفينة أخرى من دول أخرى لم يتم الكشف عنها حذراً من محاولات التخريب والضغوط الإسرائيلية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن تلك السفن المحملة بالإمدادات الطبية العاجلة والمساعدات الغذائية ستلتقي مع السفن الإسبانية في عرض البحر الأبيض المتوسط في الرابع من شهر سبتمبر.

