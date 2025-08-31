الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تقدم دعماً إغاثياً للأيتام في غزة

«الفارس الشهم 3» تقدم دعماً إغاثياً للأيتام في غزة
1 سبتمبر 2025 02:18

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها عبر سلسلة مبادرات نوعية تستهدف الفئات الأكثر حاجة، حيث قدمت المساعدات الغذائية لأيتام قرية «SOS»، جنوب غزة، في بادرة تُجسد التضامن الإنساني، لمواجهة المجاعة في القطاع وتوفير مقومات العيش الكريم للأطفال الأيتام ورسم البسمة على وجوههم في ظل الأوضاع القاسية التي يمر بها القطاع.
وتضمنت الحملة توزيع طرود إغاثية متنوعة تحتوي على مواد غذائية وأساسية على الأطفال الأيتام، بهدف توفير الدعم اللازم لهم ورسم البسمة على وجوههم. وتأتي هذه المبادرة في إطار المشاريع الإنسانية المستمرة للعملية، التي تسعى إلى توفير الدعم للأسر والفئات الأكثر تضرراً من الحرب، حيث تنفذ العملية مبادرات إنسانية متنوعة في مختلف المخيمات، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©