«الفارس الشهم 3» تقدم دعماً إغاثياً للأيتام في غزة

غزة (الاتحاد)



تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها عبر سلسلة مبادرات نوعية تستهدف الفئات الأكثر حاجة، حيث قدمت المساعدات الغذائية لأيتام قرية «SOS»، جنوب غزة، في بادرة تُجسد التضامن الإنساني، لمواجهة المجاعة في القطاع وتوفير مقومات العيش الكريم للأطفال الأيتام ورسم البسمة على وجوههم في ظل الأوضاع القاسية التي يمر بها القطاع.

وتضمنت الحملة توزيع طرود إغاثية متنوعة تحتوي على مواد غذائية وأساسية على الأطفال الأيتام، بهدف توفير الدعم اللازم لهم ورسم البسمة على وجوههم. وتأتي هذه المبادرة في إطار المشاريع الإنسانية المستمرة للعملية، التي تسعى إلى توفير الدعم للأسر والفئات الأكثر تضرراً من الحرب، حيث تنفذ العملية مبادرات إنسانية متنوعة في مختلف المخيمات، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة.