إنشاء حي استيطاني جديد في الخليل

رام الله (الاتحاد)



أعلن مجلس مستوطنة «كريات أربع»، عن إنشاء حي استيطاني جديد في محيط المستوطنة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 عائلات إسرائيلية استوطنت خلال الأيام الأخيرة في الحي الاستيطاني الجديد المقام قرب مفرق بلدة بني نعيم، جنوب مدينة الخليل، ضمن الحدود البلدية للمستوطنة.

ويقع الحي الاستيطاني الجديد، الذي أطلق عليه اسم «أفيعاد»، في موقع استراتيجي على الطريق الرابط بين الخليل والمستوطنات جنوب جبل الخليل.

وبحسب المجلس الاستيطاني، فإن «الهدف منع تواصل جغرافي فلسطيني من الخليل حتى صحراء النقب والحدود الشرقية، إضافة إلى تعزيز الربط بين مستوطنتي كريات أربع ومعاليه حيفر».