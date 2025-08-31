الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنشاء حي استيطاني جديد في الخليل

فلسطيني خلال توقيفه وتفتيشه من قبل قوات إسرائيلية في مدينة الخليل (أرشيفية)
1 سبتمبر 2025 02:17

رام الله (الاتحاد)

أعلن مجلس مستوطنة «كريات أربع»، عن إنشاء حي استيطاني جديد في محيط المستوطنة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 عائلات إسرائيلية استوطنت خلال الأيام الأخيرة في الحي الاستيطاني الجديد المقام قرب مفرق بلدة بني نعيم، جنوب مدينة الخليل، ضمن الحدود البلدية للمستوطنة.
ويقع الحي الاستيطاني الجديد، الذي أطلق عليه اسم «أفيعاد»، في موقع استراتيجي على الطريق الرابط بين الخليل والمستوطنات جنوب جبل الخليل.
وبحسب المجلس الاستيطاني، فإن «الهدف منع تواصل جغرافي فلسطيني من الخليل حتى صحراء النقب والحدود الشرقية، إضافة إلى تعزيز الربط بين مستوطنتي كريات أربع ومعاليه حيفر».

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تقدم دعماً إغاثياً للأيتام في غزة
موجة شديدة من «الإنفلونزا» تصيب أطفال غزة
فلسطين
الخليل
الضفة الغربية
مستوطنة
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©