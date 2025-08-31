الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تتوقع أمطارا غزيرة وتحذّر من فيضانات

فيضانات في الهند
1 سبتمبر 2025 00:39

قالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، الأحد، إن متوسط هطول الأمطار الشهري في سبتمبر من المتوقع أن يكون أكثر من 109 %، محذرة من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. 
كما تشير التوقعات إلى أن معظم المناطق ستشهد هطول أمطار بمعدل طبيعي أو أعلى منه، في حين أن بعض أجزاء الشمال الشرقي والشرق، والعديد من المناطق في أقصى جنوب شبه الجزيرة الهندية ومناطق شمال غرب الهند من المرجح أن تسجل هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.
كانت الأمطار الغزيرة قد أدت إلى وقوع فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية في الولايات الواقعة بشمال الهند خلال موسم الأمطار الموسمية، مما تسبب في وقوع وفيات وضرر بالغ للبنية التحتية.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار الموسمية في الهند منذ الأول من يونيو الماضي.

