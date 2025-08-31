قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب أفغانستان

قضى طفلان جراء زلزال، بقوة ست درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة في شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان في ساعة متقدّمة مساء الأحد، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا، بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

وأضافت أن الزلزال ضرب الساعة 11,47 مساء (19,17 ت غ).

ولقي طفلان حتفهما عندما انهار سقف منزلهما جراء الزلزال، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.

وقالت السلطات، في بيان، إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا.

وأفاد مراسلون صحفيون بأن الزلزال هز المباني من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الواقعة على مسافة نحو 370 كيلومترا لثوان.

تتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال "هندوكوش"، قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.