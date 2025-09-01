الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في الهند
1 سبتمبر 2025 09:01

من المرجح أن تتعرض الهند لأمطار أعلى من المعدل الطبيعي في سبتمبر لتنهي موسماً شهد بالفعل العديد من الكوارث الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

أخبار ذات صلة
علي النعيمي يلتقي سفير الهند لدى الدولة
بوتين يشيد بتنامي علاقات روسيا مع الهند

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، إن متوسط هطول الأمطار الشهري في سبتمبر من المتوقع أن يكون أكثر من 109 % من متوسط الفترة الطويلة البالغ 167.9 مليمتراً، محذرة من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتشير التوقعات إلى أن معظم المناطق ستشهد هطول أمطار بمعدل طبيعي أو أعلى من المعدل الطبيعي، في حين أن بعض أجزاء الشمال الشرقي والشرق، والعديد من المناطق في أقصى جنوب شبه الجزيرة الهندية ومناطق شمال غرب الهند من المرجح أن تسجل هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.

كانت الأمطار الغزيرة قد أدت لوقوع فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية في الولايات الواقعة بشمال الهند خلال موسم الأمطار الموسمية، مما تسبب في وقوع وفيات وضرر بالغ للبنية التحتية. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار الموسمية في الهند منذ الأول من يونيو الماضي. 

المصدر: وكالات
الهند
فيضانات
انهيارات أرضية
آخر الأخبار
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
الرياضة
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
اليوم 08:07
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©