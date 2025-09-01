الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يضع شرطا لإحلال السلام في أوكرانيا

بوتين يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون
1 سبتمبر 2025 17:30

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه يجب معالجة مسألة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)  شرقا من أجل ضمان سلام مستدام في أوكرانيا.
في كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قال بوتين إن الغرب حاول ضم أوكرانيا تحت مظلته ثم سعى إلى استدراج الجمهورية السوفيتية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف "لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي سبق وذكرتها مرارا".
وأردف بوتين "يجب أيضا استعادة توازن عادل في المجال الأمني"، في إشارة إلى سلسلة من المطالب الروسية بشأن الحلف والأمن في أوروبا.
وفي قمة بوخارست، عاصمة رومانيا، عام 2008، اتفق قادة حلف شمال الأطلسي على أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الحلف يوما ما. وفي عام 2019، عدّلت أوكرانيا دستورها ملتزمة بمسار العضوية الكاملة في الحلف والاتحاد الأوروبي.
وقال بوتين إن التفاهمات، التي تم التوصل لها خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس  الماضي، تفتح الطريق لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي، في كلمته أمام منتدى منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية "في هذا الصدد، نقدر بشدة الجهود والمقترحات المقدمة من الصين والهند التي تهدف إلى تسهيل حل الأزمة الأوكرانية".
وتابع "أود أن أشير أيضا إلى أنني آمل أن تساهم التفاهمات التي تم التوصل لها في الاجتماع الروسي الأميركي الأخير في ألاسكا في تحقيق هذا الهدف".

