الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس

زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس
1 سبتمبر 2025 18:12

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيترأسان الخميس في قصر الإليزيه اجتماعاً مخصصاً لدول تقدم دعماً عسكرياً إلى أوكرانيا، وذلك بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وسيُعقد الاجتماع صباحاً عبر تقنية الفيديو بالنسبة إلى رؤساء الدول والحكومات غير الموجودين في باريس.
وأوضح مصدر بالإليزيه أن الاجتماع سيناقش أموراً تتصل بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسيعرض النتائج المترتبة من موقف روسيا التي تتمسك برفض السلام.
وفي وقت سابق، أوضح مصدر سياسي أوروبي أن الاجتماع سيبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار أي تسوية محتملة مع روسيا، و«الدفع بالدبلوماسية قدماً».
وأضاف المصدر: «من غير المتوقع حتى الآن» أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.
هيّمنت قضية الضمانات الأمنية الأوروبية، التي يفترض أن تحصل عليها أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة، على الحراك الدبلوماسي في الأسابيع الأخيرة. وتطالب كييف بهذه الضمانات.
وطُرحت فكرة إنشاء قوة حفظ سلام أوروبية كترتيب أمني محتمل بعد انتهاء الأزمة. وقال ترامب إن بلاده ستدعم أي خطة أوروبية لحفظ السلام، لكنها لن تنشر جنوداً في أوكرانيا.
ورفضت روسيا انتشار أي قوات حفظ سلام غربية في أوكرانيا. وقال الكرملين الأسبوع الماضي إنه ينظر إلى «مثل هذه المناقشات بشكل سلبي».

 

أخبار ذات صلة
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
حلفاء كييف يناقشون ضمانات أمنية لأوكرانيا الخميس
المصدر: آ ف ب
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الفرنسي
روسيا
الرئيس الأميركي
فرنسا
فولوديمير زيلينسكي
رئيس الوزراء البريطاني
ايمانويل ماكرون
أوكرانيا
دونالد ترامب
قصر الإليزيه
كير ستارمر
آخر الأخبار
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
الرياضة
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
اليوم 08:07
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©