الأخبار العالمية

مفوضية اللاجئين تخطط لخفض الإنفاق رغم تزايد النزوح

فيليبي غراندي المفوض السامي للاجئين يزور نازحين في الكونغو
1 سبتمبر 2025 18:10

أظهرت نسخة من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تقليص ميزانيتها بنحو الخمس إلى 8.5 مليار دولار أميركي، رغم استمرار تزايد النزوح واللجوء نتيجة أزمات في مناطق مختلفة من العالم.
وأشارت الوثيقة، المنشورة على الإنترنت، إلى أن المفوضية تخطط أيضا لإغلاق مكتبها في منطقة جنوب القارة الأفريقية وإلغاء نحو 4000 وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليار دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضا من 10.2 مليار في 2025.
وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعا من 129.9 مليون في 2024.
وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.
ويستضيف الجنوب الأفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونجو الديمقراطية والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق. وذكرت الوثيقة أن المكتب الإقليمي كان يعمل به 72 موظفا، ويغطي 16 دولة.
وقالت دنيا أسلم خان، المتحدثة باسم المفوضية في جنوب أفريقيا "بدأنا بالفعل في رؤية تأثير انخفاض التمويل على مختلف العمليات".
وأضافت "تقلصت المساعدات النقدية التي نقدمها. وتأثرت خدمات الرعاية الصحية وكذلك برامج التعليم والمساعدات الغذائية".
وأوضحت خان أن إغلاق المكتب الإقليمي كان الخيار الأمثل لخفض التكاليف والحفاظ على حضور ميداني فعال.

المصدر: وكالات
