أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تردّ على تصريحات فون دير لاين بشأن إرسال جنود إلى أوكرانيا

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الأول من اليسار) يردّ على تصريحات فون دير لاين
1 سبتمبر 2025 19:48

رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشدة، اليوم الاثنين، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا ووصفها بأنها سابقة لأوانها، وقال إن فون دير لاين ليست مخولة لمناقشة هذه المسألة.
وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت أمس الأحد، إن أوروبا تعد "خططا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع ستحظى بدعم أميركي.
وذكر بيستوريوس للصحفيين، خلال زيارة لمصنع حربي في مدينة كولونيا اليوم "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".
وأضاف "أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".
وذكرت فون دير لاين للصحيفة، أمس الأحد، أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.

أخبار ذات صلة
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
حلفاء كييف يناقشون ضمانات أمنية لأوكرانيا الخميس
المصدر: رويترز
بوريس بيستوريوس
أوكرانيا
قوات عسكرية
ضمانات أمنية
فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
