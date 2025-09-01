نظام تحديد المواقع لطائرة فون دير لاين يتعرض للتشويش

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بطائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعرض للتشويش وهي في طريقها إلى بلغاريا أمس الأحد.

وأضافت المتحدثة: «يمكننا حقا تأكيد أنه كان هناك تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، لكن الطائرة هبطت بسلام في بلغاريا».

وقالت الحكومة البلغارية، في بيان، إن إشارة نظام تحديد المواقع العالمي فُقدت عندما اقتربت طائرة فون دير لاين من مدينة بلوفديف في جنوب البلاد، مما دفع مراقبي الحركة الجوية إلى التحول إلى أنظمة الملاحة الأرضية لضمان هبوط آمن.

وجاء في البيان أن فون دير لاين كانت على متن طائرة استأجرتها المفوضية الأوروبية.

اضطرت الخطوط الجوية الفنلندية إلى تحويل مسار طائرتين إلى هلسنكي بعد أن حال التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي دون اقترابهما من تارتو في شرق إستونيا.

وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس اليوم الاثنين إن التكتل سيزيد عدد أقماره الصناعية في المدار المنخفض لتحسين اكتشاف التشويش.

وقد يتعين إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع طوال مدة الرحلة في حالة التعرض للتشويش، مما يؤدي إلى التوتر واحتمال التأخر في الإقلاع والهبوط لأن بعض الإجراءات تتطلب تشغيل نظام تحديد المواقع.