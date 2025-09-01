روسيا تنفي اتفاق بوتين وترامب على لقاء مع زيلينسكي

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أنه لم يكن هناك اتفاق بين فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بشأن لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو لقاء ثلاثي. وقال أوشاكوف "حتى الآن، ما يذاع في الصحافة ليس بالضبط ما تم الاتفاق عليه. الآن، يتحدث الجميع عن لقاء ثلاثي، عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي تحديدا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أوشاكوف أن بوتين ناقش، مع العديد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الاتفاقيات التي أعقبت القمة مع الرئيس الأميركي في ألاسكا. وقال "ناقش رئيسنا، على الأقل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس ترامب في أنكوريج. وتحدث رئيسنا عن هذا الأمر مع العديد من زملائه، بمن فيهم شي جين بينغ الرئيس الصيني، وبطبيعة الحال مع رئيس وزراء الهند".

وقال مساعد الرئيس الروسي، ردا على سؤال حول ما إذا تم التطرق بالتفصيل إلى موضوع الأزمة الأوكرانية على هامش القمة "في القمة، على ما أذكر، فقط رئيسنا (فلاديمير بوتين) تطرق لهذا الموضوع، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويمكن القول إنه لم أسمع شيئا (حول هذا الأمر) في الخطابات الأخرى، ولكن على هامش القمة، هذا الموضوع، نوقش طبعا".

وأشار أوشاكوف إلى أنه، خلال لقاء الرئيس الروسي ونظيره الأميركي، في أنكوريج بألاسكا، تم التوصل إلى العديد من التفاهمات المتبادلة بين البلدين. وقال "حسب علمي، يواصل الجانبان الأميركي وجانبنا، من خلال هذا الاتفاق، العمل، بما في ذلك من خلال التواصل مع القادة الآخرين".

وأضاف أوشاكوف أن روسيا وأمريكا تواصلان العمل مع القادة الآخرين، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، قائلا: "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، بناء على هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في أنكوراج)، بما في ذلك التواصل مع القادة الآخرين".