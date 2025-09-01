الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يشيد بتنامي علاقات روسيا مع الهند

بوتين يلتقي مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
1 سبتمبر 2025 20:55

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين روسيا والهند تتطور بشكل ديناميكي.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الصين في مدينة تيانجين الساحلية. 
وأشاد بوتين بعلاقات روسيا مع الهند باعتبارها خاصة وودية وقائمة على الثقة. وقال "حافظت روسيا والهند على علاقات خاصة لعقود". واستطرد بوتين قائلا "علاقات ودية قائمة على الثقة، هذا هو أساس تطوير علاقاتنا في المستقبل".
ووصف بوتين رئيس الوزراء الهندي بأنه "صديقه العزيز"، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشرته الرئاسة الروسية.
من جانبه، عبر مودي عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الحالية. 
كما ناقش الجانبان الاستقرار الإقليمي والتجارة الثنائية والتعاون بينهما في مجال الطاقة.
وقال يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن بوتين يعتزم السفر إلى الهند في ديسمبر المقبل لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين بين الهند وروسيا. 

أخبار ذات صلة
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
علي النعيمي يلتقي سفير الهند لدى الدولة
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
ناريندرا مودي
الهند
روسيا
آخر الأخبار
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
الرياضة
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
اليوم 08:07
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©