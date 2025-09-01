الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا.. بدء أول إعادة مهاجرين إلى فرنسا الشهر الجاري

مهاجرون يغادرون شمال فرنسا بزورق مطاطي نحو بريطانيا عبر القنال الإنجليزي (أرشيفية)
1 سبتمبر 2025 22:32

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رغبته في تسريع الجهود لإخلاء فنادق اللجوء قبل الانتخابات المقبلة. وأعلنت وزيرة الداخلية أن أول عملية لإعادة المهاجرين عبر القنال الإنجليزي ستنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتلتزم الحكومة بإخلاء الفنادق التي تستضيف المهاجرين بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والمتوقع أن تنتهي في أواخر عام 2029، لكن ستارمر أشار إلى أنه يسعى لتسريع الجدول الزمني دون تحديد موعد جديد.
وفي جلسة البرلمان بعد عطلة الصيف، أوضحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر خطط إصلاح نظام اللجوء، مؤكدة أن "أول عمليات الإعادة ستبدأ هذا الشهر" بموجب الاتفاق الموقّع مع فرنسا الشهر الماضي.
وأضافت أن الخطة التجريبية تقوم على مبدأ "دخول واحد، وخروج واحد"، بحيث تعيد بريطانيا المهاجرين الذين يعبرون القنال إلى فرنسا، مقابل استقبال طلبات لجوء قانونية يتم التحقق منها وقبولها.
وشددت كوبر على أن الطلبات المقدمة عبر هذا المسار ستخضع لفحوصات أمنية مشددة قبل البت فيها.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تعلق مؤقتا لم شمل عائلات اللاجئين
بريطانيا تشهد هذا العام صيفها الأكثر حرارة
المصدر: وكالات
بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر
اللجوء
المهاجرين
فرنسا
آخر الأخبار
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
الرياضة
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
اليوم 08:07
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©