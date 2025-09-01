«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في غزة

الكويت (الاتحاد)

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، إلى التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مديناً «الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وأكد المجلس في بيان صادر عن دورته الـ 65 في الكويت، على الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.

كما شدد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون انقطاع، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024.

ودان المجلس بأشد العبارات جريمة «الإبادة الجماعية» التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والتدمير، وغيرها، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه، وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما شدد المجلس على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

كما أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وغيرها، للاعتراف بدولة فلسطين، ودعا الدول كافة إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين.

ودان المجلس المخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي إلى «المجلس الديني اليهودي»، وخطط إسرائيل للاستيطان في منطقة «E1»، كما دان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن، وكذلك ندد بهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.

كما دان المجلس تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، معتبراً أنه انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما أشاد المجلس، بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، الذي أكد دعم الجهود كافة الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة، مؤكداً دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود السعودية والدول المشاركة في المؤتمر، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال، داعياً الدول الراغبة كافة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.