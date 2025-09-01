الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
2 سبتمبر 2025 01:30

بكين (الاتحاد، وكالات)

دعا قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، أمس، إلى تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط من خلال التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأعرب القادة في البيان الختامي لقمة المنظمة الذي تضمن اعتمادهم إعلان «تيانجين» المدينة التي استضافت أعمال القمة في دورتها الـ 25 عن إدانة الأعمال التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة، وأدت إلى خلق وضع إنساني كارثي.
وأكدوا أن مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض استخدام القوة، تمثل قاعدة أساسية لبناء علاقات دولية مستقرة وتنمية مستدامة.

