اعتقال شبكة لداعش تخطط لمهاجمة دول أوروبية

كشف جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن اعتقال شبكة تمويل رئيسية لتنظيم داعش، مسؤولة عن تهريب الإرهابيين بين عدد من دول العالم لصالح التنظيم، كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف دولا أوروبية ومصالح العراق في الخارج.

وذكر بيان صادر عن الجهاز، أن الأخير "نفذ عملية الاعتقال في عدد من دول غربي أفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل العراق وخارجه وتمت بجهد نوعي وبإشراف القضاء الأعلى".

وأوضح البيان أن العملية كانت نوعية وجاءت استكمالا لعملية نفذها الجهاز في العام 2023 في كركوك واستهدفت شبكة تمويل لداعش وأن الشبكة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولا أوروبية ومصالح العراق في الخارج.

وجدد جهاز المخابرات سعيه بـ"الاستمرار بملاحقة فلول داعش الإرهابي والتصدي لمخططاته الخبيثة التي تحاول يائسة المساس بالأمن القومي العراقي".