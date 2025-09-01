الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اعتقال شبكة لداعش تخطط لمهاجمة دول أوروبية

أفراد من الشرطة العراقية
1 سبتمبر 2025 22:41

اعتقال شبكة لداعش تخطط لمهاجمة دول أوروبية
كشف جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن اعتقال شبكة تمويل رئيسية لتنظيم داعش، مسؤولة عن تهريب الإرهابيين بين عدد من دول العالم لصالح التنظيم، كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف دولا أوروبية ومصالح العراق في الخارج.
وذكر بيان صادر عن الجهاز، أن الأخير "نفذ عملية الاعتقال في عدد من دول غربي أفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل العراق وخارجه وتمت بجهد نوعي وبإشراف القضاء الأعلى".
وأوضح البيان أن العملية كانت نوعية وجاءت استكمالا لعملية نفذها الجهاز في العام 2023 في كركوك واستهدفت شبكة تمويل لداعش وأن الشبكة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولا أوروبية ومصالح العراق في الخارج.
وجدد جهاز المخابرات سعيه بـ"الاستمرار بملاحقة فلول داعش الإرهابي والتصدي لمخططاته الخبيثة التي تحاول يائسة المساس بالأمن القومي العراقي". 

أخبار ذات صلة
السعودية تستعد لتصفيات «لمونديال 2026» بمعسكر التشيك
«دراجون أويل» و«مجموعة الأمل» العراقية تعززان التعاون
المصدر: د ب أ
العراق
داعش
شبكة إرهابية
اعتقال
آخر الأخبار
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
الرياضة
ليفربول يحطم كل القواعد من أجل إيزاك
اليوم 08:07
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©