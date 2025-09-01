الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر: الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت «حرباً للتجويع»

طفل فلسطيني يحاول الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أرشيفية)
2 سبتمبر 2025 01:30

القاهرة (الاتحاد)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشعب الفلسطيني يُواجه أشكال القتل كافة، والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه».
وأوضح مدبولي، أثناء إلقائه كلمة مصر خلال قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، أن «الحرب الإسرائيلية لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حرباً للتجويع»، مشيراً إلى أن «مصر تدين، بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة».
وأضاف: «مصر ترفض وتدين المساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، متابعاً: «ندين الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية».

