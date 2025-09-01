الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتطبيق قوانينه على المنصات الرقمية

هينا فيركونين، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي
1 سبتمبر 2025 22:57

أعلنت هينا فيركونين، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن التكتل سيواصل تطبيق لوائحه المتعلقة بالتكنلوجيا والمنصات الرقمية في جميع أنحاء دوله، رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونشرت فيركونين، في حسابها على موقع "إكس"، أن هذه القواعد تحمي الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير، مضيفةً "سأواصل تطبيقها، من أجل أطفالنا ومواطنينا وشركاتنا".
وأكدت بروكسل بالفعل "حقها السيادي" في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة التي تسعى للوصول إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف تشريعا التكتل الرئيسيان، قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، إلى منع المحتوى الضار من الوصول إلى الإنترنت وضمان المنافسة العادلة.
لكن ترامب هدد بفرض رسوم إضافية على من يتهمهم باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية.
نشرت فيركونين رابطًا لرسالة موجهة إلى الكونغرس الأميركي، تؤكد فيها أن قانونَي الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية تشريعان للاتحاد الأوروبي "لا يخضعان لولاية قضائية خارج الإقليم في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي".
وردّت على تصريحات مفادها أن قواعد الاتحاد الأوروبي تُعدّ بمثابة "رقابة"، مؤكدةً أن قانون الخدمات الرقمية يدعم حرية التعبير.

المصدر: آ ف ب
