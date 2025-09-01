الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تتعهد بتقديم المساعدة لمنكوبي زلزال أفغانستان

منازل مدمرة جراء زلزال أفغانستان
2 سبتمبر 2025 00:06

أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تدخر أي جهد لمساعدة وإغاثة آلاف المتضررين من الزلزال، الذي ضرب فجر اليوم الاثنين، مناطق نائية في شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 800 شخص ومحو قرى بأكملها.
وأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له عن تضامن المنظمة الدولية مع شعب أفغانستان، وقدم أحر التعازي لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتعهد ببذل المنظمة الجهود الممكنة كافة لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر في المناطق المنكوبة في أفغانستان.
وخلف الزلزال، حتى الآن، 812 قتيلا و2817 جريحا. وهي حصيلة قابلة للارتفاع بسبب وجود العديد من السكان تحت أنقاض المباني المدمرة.
وكشفت تقارير واردة للأمم المتحدة من وكالاتها العاملة في الميدان بأفغانستان عن وقوع دمار واسع في أربع مقاطعات شرقية بأفغانستان بما فيها ننجرهار وكونار.
وأكدت المنظمة أن موظفيها وشركاءهم في المجال الإنساني في الميدان قاموا بأعمال تدعم وتعزز جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة.
وقالت سلام الجباني الناطقة الرسمية باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الزلزال وقع بينما كانت العائلات في منازلها نائمة. لذا، كانت الخسائر كبيرة.
من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود فرقها في المستشفيات والمرافق الصحية الأفغانية لدعم أعمال علاج الجرحى وتقييم الاحتياجات الصحية العاجلة، وإيصال الأدوية والإمدادات الأساسية ونشر فرق صحية في المناطق المتضررة للمساعدة في إنقاذ الأرواح.
وأعلن بابار بالوش المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نشر موظفي المفوضية على الأرض لتقديم المساعدة على صعيد توفير المأوى والخيام والمياه والأغطية للمنكوبين. 

