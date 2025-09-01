الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حلفاء كييف يناقشون ضمانات أمنية لأوكرانيا الخميس

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
2 سبتمبر 2025 00:59

تستضيف فرنسا اجتماعا عبر الإنترنت، يوم الخميس، يضم حوالي 30 دولة لمناقشة أحدث الجهود الرامية إلى توفير الدعم الأمني ​​لأوكرانيا حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم الاثنين "عقب الاجتماع، الذي عقد بين الأوروبيين والأميركيين في واشنطن في 18 أغسطس، سيناقش رؤساء الدول والحكومات العمل المتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا الذي أجري في الأسابيع القليلة الماضية".
وأجرى ما يسمى "تحالف الراغبين"، الداعم لأوكرانيا الذي شكلته فرنسا وبريطانيا في فبراير الماضي، محادثات على مدى أشهر على مستويات مختلفة في مسعى لوضع خطط لما يمكن تقديمه عسكريا لأوكرانيا.
وقالت الحكومات إن أي دور عسكري لأوروبا في أوكرانيا أو محيطها يتطلب ضمانات أمنية أميركية كدعم إضافي.
وقال دبلوماسيون إن اجتماع يوم الخميس سيقيم أحدث الخطط التي وضعها قادة الجيوش.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس على الرغم من أن معظم مشاركة الزعماء ستكون عبر الإنترنت خلال هذه المرحلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك أم لا، لكن دبلوماسيين قالوا إن واشنطن ستطلع على آخر المستجدات لاحقا على أقل تقدير.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
ضمانات أمنية
تحالف الراغبين
