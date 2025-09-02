الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإعصار "كيكو" يتشكل في شرق المحيط الهادئ

صورة إعصار (أرشيفية)
2 سبتمبر 2025 15:32

تشكل الإعصار "كيكو" في شرق المحيط الهادئ، بعدما اشتدت قوة العاصفة، حيث يتحرك في الوقت الحالي ببطء باتجاه الغرب، دون أن يشكل تهديداً مباشراً على اليابسة.

ويقع مكان "كيكو" اليوم الثلاثاء على بعد نحو 1840 ميلاً (2965 كيلومتراً) شرق هاواي، ويحمل رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 75 ميلاً في الساعة (120 كيلومتراً في الساعة، ويتحرك غرباً بسرعة سبعة أميال في الساعة (11 كيلومتراً في الساعة).

ومن المتوقع أن تزداد قوة الإعصار بصورة تدريجية خلال اليومين المقبلين، بحسب ما ذكره المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي. ولم يصدر عن المركز أي تحذيرات أو عمليات مراقبة ساحلية. 

المصدر: وكالات
المحيط الهادئ
إعصار
