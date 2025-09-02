الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

دعم أوروبي بمليون يورو لضحايا زلزال أفغانستان

أفغان يتجمعون قرب منازل متضررة بعد الزلازل
2 سبتمبر 2025 15:56

من المقرر أن يتبرع الاتحاد الأوروبي بمليون يورو "1.16 مليون دولار" بالإضافة إلى 130 طنا من مواد الإغاثة لأفغانستان، عقب وقوع زلزال أودى بحياة ما لا يقل عن 900 شخص الأحد الماضي. 
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن التمويل الطارئ "سيذهب إلى الشركاء الانسانيين الذين ينفذون بالفعل عمليات إغاثة على الأرض".
كما سترسل المفوضية نحو 130 طنا من مستلزمات الطوارئ تشمل الخيم والملابس والمعدات الطبية وأجهزة تنقية المياه إلى كابول.  
وقالت مفوضة إدارة الازمات الأوروبية، حاجة لحبيب: "بما أن هذا الزلزال الجديد في أفغانستان يضع ضغطا إضافيا على الوضع الإنساني السيئ بالفعل، فإن الاتحاد الأوروبي يتدخل لتقديم المساعدة".
وأضافت لحبيب أن المناطق المتضررة استقبلت بالفعل الكثير من اللاجئين الأفغان الذين عادوا من باكستان خلال الأشهر الأخيرة.

